Мощные снегопады засыпали "Академик Вернадский": украинские полярники откапывают станцию

В декабре 2021 года на станции "Академик Вернадский" уровень снежного покрова побил 20-летний рекорд. Теперь полярники принялись откапывать инфраструктуру станции.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.
В центре напомнили, что в декабре, несмотря на начало антарктического лета, возле "Вернадского" фиксировали мощные вьюги. С нового года снегопады почти прекратились, однако теперь полярникам необходимо отрыть всю инфраструктуру станции. Потому у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе.
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"Уже несколько недель освобождают территорию "Вернадского" от снежного плена", – пишут в центре.
Что сделали
- Почти откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джету.
- Для проведения запланированных работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию за мусорной площадкой – для ее расширения, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана – для гидроизоляции.
- Впереди полярников ждет – освобождение площади вокруг состава для его расширения.
Раньше мы писали:
- Как сосчитать пингвинов и криль в океане:что делают украинские полярники в Антарктиде.
- Одинокий пингвин любит смотреть мультфильмы о своих родственниках: веселое видео.
Фото дня. Возле станции "Академик Вернадский" пингвинов засыпало снегом прямо на гнездах.