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Мощные снегопады засыпали "Академик Вернадский": украинские полярники откапывают станцию

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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15 января, 16:55
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В декабре, несмотря на начало антарктического лета, возле "Вернадского" фиксировали мощные вьюги
Станцию засыпало рекордными снегопадами в декабре
Станцию засыпало рекордными снегопадами в декабре / Фото: Коллаж: Сегодня

В декабре 2021 года на станции "Академик Вернадский" уровень снежного покрова побил 20-летний рекорд. Теперь полярники принялись откапывать инфраструктуру станции.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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В центре напомнили, что в декабре, несмотря на начало антарктического лета, возле "Вернадского" фиксировали мощные вьюги. С нового года снегопады почти прекратились, однако теперь полярникам необходимо отрыть всю инфраструктуру станции. Потому у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе.

На станции "Академик Вернадский" уровень снежного покрова побил 20-летний рекорд
На станции "Академик Вернадский" уровень снежного покрова побил 20-летний рекорд

"Уже несколько недель освобождают территорию "Вернадского" от снежного плена", – пишут в центре.

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Уже почти откопали жилой корпус
Уже почти откопали жилой корпус / Фото: Коллаж: Сегодня

Что сделали

  • Почти откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джету.
  • Для проведения запланированных работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию за мусорной площадкой – для ее расширения, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана – для гидроизоляции.
  • Впереди полярников ждет – освобождение площади вокруг состава для его расширения.

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