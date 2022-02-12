Не винуватий? Адвокат Рябчука заявив, що відео стрілянини – не доказ

Адвокати не вважають доказом відео стрілянини з Рябчуком. / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокат Денис Гордєєв заявив, що відео, яке потрапило в інтернет після стрілянини у Дніпрі, не є доказом провини Артемія Рябчука.

Про це він заявив під час пресконференції у суботу, 12 лютого.

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За його словами, відео потрапило в Мережу від слідчого або органів слідства. Після цього ДБР розпочало розслідування, щоб притягти до відповідальності за перевищення владних повноважень. Кого можуть притягти до відповідальності, адвокат не сказав.

"Тому це питання до них, що там зображено на цьому відео. Ми цим відео користуємося виключно в межах того, що ми просто переглядаємо сторінки в інтернеті, а не як факт чи доказ. Тому що ні фактом, ні доказом воно не є. Якщо ми отримаємо інформацію про те, що це відео є частиною досудового розслідування, обов'язково озвучимо свою позицію представникам ЗМІ", – сказав адвокат.

Що відомо про розстріл

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня . Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. . Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Як"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

Спочатку Рябчук повністю визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Проте приблизно через тиждень раптово відмовився від своїх свідчень та змінив адвокатів.

На час слідства Рябчук перебуватиме під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення

У ході службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ять осіб, справді були позастатутні відносини

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