Не виходять на зв'язок кілька днів: Україна втратила зв'язок із портом Маріуполя

Маріуполь знаходиться в облозі вже 13 діб. Колаж "Сьогодні"

Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

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Що відомо

Маріуполь знаходиться в облозі вже 13 діб. Наразі стан порту, а також його працівників – невідомий. У місті гуманітарна катастрофа: там немає газу, тепла, світла, води, практично немає мобільного зв'язку.

"Уже кілька днів співробітники Адміністрації морських портів України не можуть зв'язатися з азовськими портовиками", – повідомили у Кабміні.

Станом на 12 березня лише два порти в Україні перевантажують вантажі на експорт, однак у невеликій кількості. Йдеться про порти Ізмаїл та Рені.

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Обстановка у Маріуполі