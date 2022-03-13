Не виходять на зв'язок кілька днів: Україна втратила зв'язок із портом Маріуполя

Маріуполь знаходиться в облозі вже 13 діб. Колаж "Сьогодні"
Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Що відомо
Маріуполь знаходиться в облозі вже 13 діб. Наразі стан порту, а також його працівників – невідомий. У місті гуманітарна катастрофа: там немає газу, тепла, світла, води, практично немає мобільного зв'язку.
"Уже кілька днів співробітники Адміністрації морських портів України не можуть зв'язатися з азовськими портовиками", – повідомили у Кабміні.
Станом на 12 березня лише два порти в Україні перевантажують вантажі на експорт, однак у невеликій кількості. Йдеться про порти Ізмаїл та Рені.
Обстановка у Маріуполі
- З 1 березня Маріуполь перебуває у повному оточенні російськими військами, у місті вже почалася гуманітарних катастроф а. Ось уже тиждень місто чекає на зелений коридор, щоб по ньому почати евакуацію громадян. Але її постійно зривають окупанти, влаштовуючи обстріл.
- У Маріуполі зараз сотні загиблих та тисячі поранених людей, але місто не здається російським окупантам, запевняють місцеві органи влади.
- Вдень 12 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що противник захопив східні околиці Маріуполя.