Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Не виходять на зв'язок кілька днів: Україна втратила зв'язок із портом Маріуполя

Ксения Тесленко
13 березня, 03:30
Станом на 12 березня лише два порти в Україні перевантажують вантажі на експорт,

Маріуполь знаходиться в облозі вже 13 діб. Колаж "Сьогодні"

Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Реклама

Що відомо

Маріуполь знаходиться в облозі вже 13 діб. Наразі стан порту, а також його працівників – невідомий. У місті гуманітарна катастрофа: там немає газу, тепла, світла, води, практично немає мобільного зв'язку.

"Уже кілька днів співробітники Адміністрації морських портів України не можуть зв'язатися з азовськими портовиками", – повідомили у Кабміні.

Станом на 12 березня лише два порти в Україні перевантажують вантажі на експорт, однак у невеликій кількості. Йдеться про порти Ізмаїл та Рені.

Реклама

Обстановка у Маріуполі

  • З 1 березня Маріуполь перебуває у повному оточенні російськими військами, у місті вже почалася гуманітарних катастроф а. Ось уже тиждень місто чекає на зелений коридор, щоб по ньому почати евакуацію громадян. Але її постійно зривають окупанти, влаштовуючи обстріл.
  • У Маріуполі зараз сотні загиблих та тисячі поранених людей, але місто не здається російським окупантам, запевняють місцеві органи влади.
  • Вдень 12 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що противник захопив східні околиці Маріуполя.