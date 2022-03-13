Не выходят на связь несколько дней: Украина потеряла связь с портом Мариуполя

Мариуполь находится в осаде уже 13 суток. Коллаж "Сегодня"

Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Что известно

Мариуполь находится в осаде уже 13 суток. Сейчас состояние порта, а также его работников – неизвестно. В городе гуманитарная катастрофа: там нет газа, тепла, света, воды, а также практически нет мобильной связи.

"Уже несколько дней сотрудники Администрации морских портов Украины не могут связаться с азовскими портовиками", – сообщили в Кабмине.

По состоянию на 12 марта только два порта в Украине перегружают грузы на экспорт, однако в небольшом количестве. Речь идет о портах Измаил и Рени.

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Обстановка в Мариуполе