Не выходят на связь несколько дней: Украина потеряла связь с портом Мариуполя

Мариуполь находится в осаде уже 13 суток. Коллаж "Сегодня"
Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Что известно
Мариуполь находится в осаде уже 13 суток. Сейчас состояние порта, а также его работников – неизвестно. В городе гуманитарная катастрофа: там нет газа, тепла, света, воды, а также практически нет мобильной связи.
"Уже несколько дней сотрудники Администрации морских портов Украины не могут связаться с азовскими портовиками", – сообщили в Кабмине.
По состоянию на 12 марта только два порта в Украине перегружают грузы на экспорт, однако в небольшом количестве. Речь идет о портах Измаил и Рени.
Обстановка в Мариуполе
- С 1 марта Мариуполь находится в полном окружении российскими войсками, в городе уже началась гуманитарная катастрофа. Вот уже неделю город ожидает зеленого коридора, чтобы по нему начать эвакуацию граждан. Но ее постоянно срывают оккупанты, устраивая обстрелы.
- В Мариуполе сейчас сотни погибших и тысячи раненых людей, но город не сдается российским оккупантам, заверяют местные органы власти.
- Днем 12 марта Генштаб ВСУ сообщил, что противник захватил восточные окрестности Мариуполя.