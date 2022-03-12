Пошрамован и обескровлен: как выглядит Мариуполь сегодня (фото)

В Мариуполе заявили, что город не сдается оккупантам

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В Мариуполе сейчас сотни погибших и тысячи раненых людей, но город не сдается российским оккупантам.

Об этом заявили в Мариупольском городском совете в Telegram.

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Что происходит

"Вместо развития своего государства путинские изверги пришли уничтожать нашу страну и наши города. Для них все просто. "Ломать – не строить". Вот так выглядит родной Мариуполь сегодня. Посмотрите, что сделали с ним российские фашисты. Сотни погибших. Тысячи раненых. Пошрамованный и обескровленный город", – говорится в сообщении.

В городском совете также заявили, что мариупольцы держатся вместе:

"Незнакомые люди помогают и спасают друг друга. 400 тысяч героев борются за жизнь. Город стоит твердо. Не сдается оккупантам. Они почти уничтожили Мариуполь. Но им никогда не удастся уничтожить нашу мечту. Мы отстроим свой дом вместе. Форпост украинского Донбасса обязательно возродится".

Мариуполь сейчас. Фото – Мариупольский городской совет. Мариуполь сейчас. Фото – Мариупольский городской совет. Мариуполь сейчас. Фото – Мариупольский городской совет. Мариуполь сейчас. Фото – Мариупольский городской совет. Мариуполь сейчас. Фото – Мариупольский городской совет. Мариуполь сейчас. Фото – Мариупольский городской совет. 1 /6

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Донецком и Таврическом направлениях основные усилия российских оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Отмечается, что противник захватил восточные окрестности Мариуполя.

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