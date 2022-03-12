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Противник захватил восточные окрестности Мариуполя – Генштаб

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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12 марта, 14:23
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Оккупанты также закрепились в северной части Изюма
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, понеся потери на Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, остановлены на ранее достигнутых рубежах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно

В Генштабе сообщили, что противник производит перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, а также пополняет запасы. Кроме этого, оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

"На Волынском направлении враг наступательных действий не проводил. Военным руководством Республики Беларусь осуществляются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях против Украины на стороне России", – указывают в Генштабе.

/ Фото: Getty Images

В то же время на Полесском направлении активные действия со стороны оккупантов не были зафиксированы:

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"После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществляют перегруппировку войск. На Северском направлении противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область). На Слобожанском направлении при попытке восстановления наступления успеха не добились".

Также в Генштабе сообщили, что оккупанты закрепились в северной части города Изюм, а на Донецком и Таврическом направлениях их основные усилия сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк.

"Противник захватил восточные окрестности Мариуполя. После неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к н.п. Капитоловка. На Волновахском направлении враг пытается развить наступление в направлении н.п. Красная Поляна. Совершил попытку продвижения в направлении н.п. Ольгинка", – сообщили в Генштабе.

Как отмечается, подразделения оккупантов, которые производили наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление ВСУ и потеряли наступательные возможности.

"На Южнобужском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью оцепления Николаева. С целью поддержки наступления захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Успеха не имели", – рассказали в Генштабе.

Напомним, по данным Минобороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.

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Также Одесса готовится к возможному оцеплению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов.

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