Трохи відігріємось: у яких регіонах України завтра стане тепліше (мапа)

Погода в Україні на 12 листопада/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 12 листопада, в Україні знову потеплішає. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +12.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Вдень температура повітря буде від +7 до +12 градусів. Тільки на півночі та сході буде свіжіше. Там температура повітря підніметься до 10 градусів. Опадів не буде.

"Можете починати планувати якісь маленькі подорожі з термосами та в пуховичках", – написала синоптик.

Погода завтра буде суха та переважно ясна у більшості областей України.

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Прогноз погоди у Україні. Фото Наталії Діденко

Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більш зимовою, ніж осінньою.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – на вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

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Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінця першої декади небо проясниться, на більшість країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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