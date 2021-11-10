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СЬОГОДНІ Новини України

Небезпечно: на Україну насувається негода – прогноз від синоптика (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
10 листопада, 16:00
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Завтра на території України буде сильний вітер
Погода в Україні на 11 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 11 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 11 листопада, в Україні буде сонячно, але вночі варто очікувати морози.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Яка погода буде вдень

Вдень потеплішає у західних областях. Там температура повітря буде від +6 до +12 градусів. На сході буде найхолодніше. Максимум стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.

На решті територій денна температура повітря становитиме від +3 до +9 градусів. Також по всій Україні буде сильний вітер.

"До низьких градусів приєднається поривчастий, інколи ж сильний і некомфортний вітер. Вдягайтеся тепліше завтра", – пише Наталка Діденко.

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Яка погода буде вночі

Вночі морози будуть у більшості областей. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -9 градусів. На Луганщині та на Харківщині температура буде до -10.

"Ще раз нагадую, що завтра, 11 листопада, буде некомфортно. Відчуття холоду може бути дуже сильним через вітер. Одягайтеся тепліше!" – пише синоптик.

Прогноз погоди у Україні. Фото Наталії Діденко
Прогноз погоди у Україні. Фото Наталії Діденко

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Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більше зимовою, ніж осінньою.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінця першої декади небо проясниться, на більшість країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально відносить вітром.

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