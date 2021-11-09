До 6! Де в Україні завтра будуть морози (карта)

Вночі у країні буде до -6 градусів

Погода в Україні на 10 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 10 листопада, в Україні буде сонячно, але холодно. Температура повітря буде не більше 9 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході очікується +5 – 9 градусів, а вночі від -2 до -6. На сході температура повітря становитиме 3-6 градусів тепла, а вночі від -3 до -6.

У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +6 градусів, вночі температура повітря опуститься до -6. На півдні – 5-8 градусів тепла, а вночі від -1 до -4.

Прогноз погоди в Україні на 10 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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