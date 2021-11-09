До -6! Где в Украине будут завтра морозы (карта)

Завтра, 10 ноября, в Украине будет солнечно, но холодно. Температура воздуха будет не больше 9 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе ожидается +5 – 9 градусов, а ночью от -2 до -6. На востоке температура воздуха составит 3-6 градусов тепла, а ночью от -3 до -6.
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В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +3 до +6 градусов, ночью температура воздуха опустится до -6. На юге — 5-8 градусов тепла, а ночью от -1 до -4.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром