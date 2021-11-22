Негода насувається: де на неї чекати завтра в Україні – прогноз (карта)

Погода в Україні на 23 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 23 листопада, в Україні стане холодніше. Будуть опади, а температура підніметься максимум до 11 градусів тепла.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Реклама

Яка буде температура

23 листопада у більшості областей температура повітря протягом дня становитиме лише +1 – +5 градусів, а на північному сході іноді навіть 0-3 градуси морозу.

У південній частині та на Закарпатті буде +6 – +11 градусів.

Де будуть опади

Опади мають бути у західних, північних областях, у південній частині, а також у Луганській області та на Донбасі.

Реклама

У центральних областях та Харківській області істотні опади малоймовірні.

На заході України після дощу та мокрого снігу, які можливі найближчої ночі, протягом дня припиняться, але буде сильний північно-західний вітер.

Погода в Україні на 23 листопада. Фото Наталії Діденко

Реклама

У Карпатах випало до метра снігу

На горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах у суботу, 20 листопада, випало до 1 метра снігу. Вранці там була температура 5 градусів морозу. У горах була дуже погана видимість – до 50 метрів.

"Станом на 11:45 20.11.2021 р. Піп Іван Чорногорський температура повітря -5 градусів, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах намету снігу до 1 м", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали: