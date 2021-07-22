Недоторканних в Міноборони немає: експерт пояснив звільнення трьох заступників Тарана

У Міноборони назрівають серйозні зміни – спочатку звільнили високопоставлених чиновників, і не припиняються чутки про відставку міністра

Вчора Кабінет міністрів звільнив заступників Авакова, а також трьох заступників міністра оборони. Політолог Володимир Фесенко каже, що чистка в Міноборони відбулася не просто так – в уряді визнали провал цих чиновників по найважливіших напрямках.

Про це він написав у Facebook.

У відставку відправили Олександра Миронюка (відповідав за сферу військово-технічного співробітництва та озброєння), Ігоря Старобінського (стратегічні комунікації та інформаційна політика), Ігоря Халімона (держзакупівлі міністерства оборони).

"Кабмін прийняв цілий ряд кадрових рішень, зокрема поміняв відразу трьох заступників міністра оборони. Таке не часто буває (щоб відразу звільняли трьох заступників міністра, та ще й за чинного міністра)", – сказав він.

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Фесенко з посиланням на джерела каже, що рішення про їх звільнення було прийнято після ретельного аналізу їх діяльності. За його словами, щодо кожного заступника міністра оборони, яких звільнили, були свої суттєві зауваження.

"Зауважень було багато. Я ще раніше і особисто чув, зокрема з парламентських джерел, про дуже критичні зауваження щодо Халімона. Закон про оборонні закупівлі прийняли, а от з підзаконними актами й з іншим нормативно-організаційним забезпеченням цієї реформи була дивна бюрократична тяганина ... Це зайвий раз свідчить про дві речі: сфера оборони і розвитку Збройних сил залишається одним з головних пріоритетів для президента Зеленського; і якщо до роботи конкретних чиновників є серйозні зауваження, то кадрові рішення будуть неминучими, ніхто з чиновників не є недоторканим", – пояснив політолог.

Нагадаємо, останнім часом заговорили про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. Більш того, вже навіть є ймовірний кандидат на його місце, якщо він буде звільнений. Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що готова стати новим міністром оборони.