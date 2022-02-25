Незважаючи на обстріл: "Укрзалізниця" продовжує вивозити жінок та дітей

Люди продовжують виїжджати з міст / Колаж "Сьогодні"

Додаткові евакуаційні поїзди мчать з Маріуполя, Волновахи, Запоріжжя, Києва, Попасної, Рубіжного, Сіверського, Вінниці, Дніпра, Хмельницького та Кривого Рогу, вивозячи мирних громадян з-під обстрілів від російських окупантів. Про продовження своєї роботи повідомляє "Укрзалізниця".

Що відомо

"Десятки тисяч дітей і простих українців врятовано з-під лінії вогню – до чотирьох тисяч веземо щогодини. І ми не зупинимося.

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Що треба розуміти:

Ми усвідомлено не даємо чітких анонсів із графіком відправлення та руху. Це дозволяє їхати "поза радарами" і оперативно коригувати маршрут згідно з підказками зі штабу.

Сіли у поїзд – не треба селфі з геотегом у Шепетівці. Це нівелює пункт 1.

Вимоги дотримання карантинного режиму для посадки на евакуаційні рейси пом'якшено.

Наші бригади їдуть у рейсі вже подекуди по кілька діб. Під обстрілами. Без гарячої їжі. Переживаючи за власні родини, але все ж разом із пасажирами, бо це наш обов'язок".

Обстановка

У Харкові 25 лютого російські окупанти знову відкрили стрілянину. Вибухи чути у кількох районах міста.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

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У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.

Атаки російських військових на дитячий садок та дитячий будинок це військові злочини та порушення Римського статуту. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.