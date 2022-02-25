Окупантів "відтарабанили" по повній – названі втрати РФ з початку вторгнення

Росія за півтора дня відкритої війни проти України зазнала приголомшливих втрат як у живій силі, так і у техніці.
Про це повідомила у Facebook заступник міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, з початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України військам країни-загарбника було завдано таких втрат станом на 15:00 (орієнтовно):
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танки – до 80;
бойові броньовані машини різних типів – 516;
літаки – 10;
вертольоти – 7;
особовий склад – 2800.
Вторгнення Росії
- Нагадаємо, протягом першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один на Черкащині.
- Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Окрім літаків, ще збито 6 вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.
- Водночас під Херсоном українські військові знищили російську техніку.
- А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.
- У районі Біловодська (Луганська область) наші війська вели бій із російськими окупантами. ЗСУ прорвали ворожі позиції і навіть пішли у контрнаступ.