Оккупантов "оттарабанили" по полной – названы потери РФ с начала вторжения

Россия за полтора дня открытой войны против Украины понесла ошеломляющие потери как в живой силе, так и технике.
Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, с начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери по состоянию на 15:00 (ориентировочно):
Далее по теме
танки – до 80;
боевые бронированные машины разных типов – 516;
самолеты – 10;
вертолеты – 7;
личный состав – 2800.
Вторжение России
- Напомним, в течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.
- Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты 6 вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.
- Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.
- А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это недолго – оккупанты были расстреляны.
- В районе Беловодска (Луганская область) наши войска вели сражение с русскими оккупантами. ВСУ прорвали вражеские позиции и даже пошли в контрнаступление.