Несмотря на обстрелы: "Укрзализныця" продолжает вывозить женщин и детей

Люди продолжают выезжать из городов / Коллаж "Сегодня"
Дополнительные эвакуационные поезда мчат из Мариуполя, Волновахи, Запорожья, Киева, Попасной, Рубежного, Северского, Винницы, Днепра, Хмельницкого и Кривогой Рога, вывозя мирных граждан из подвергающихся обстрелам российскими оккупантами городов. О продолжении своей работы сообщает "Укрзалізниця".
Что известно
"Десятки тысяч детей и простых украинцев спасены из-под линии огня – до четырех тысяч везем каждый час. И мы не остановимся.
Что нужно понимать:
- Мы осознанно не даем четких анонсов с графиком отправления и движения. Это позволяет ехать вне радаров и оперативно корректировать маршрут согласно подсказкам из штаба.
- Сели в поезд – не надо селфи с геотегом в Шепетовке. Это нивелирует пункт 1.
- Требования соблюдения карантинного режима для посадки на эвакуационные рейсы смягчены.
- Наши бригады едут в рейсе кое-где по несколько суток. Под обстрелами. Без горячей еды. Переживающие за собственные семьи, но все же вместе с пассажирами, потому что это наша обязанность".
Обстановка
В Харькове 25 февраля российские оккупанты снова открыли стрельбу. Взрывы слышно в нескольких районах города.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.
Атаки российских военных на детский сад и детский дом – это военные преступления и нарушение Римского статута. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.