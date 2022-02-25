Обстрелы детей в садах и детдомах. Украина передаст в Гаагу материалы преступлений РФ

Атаки российских военных на детский сад и детский дом это военные преступления и нарушение Римского статута.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского статута. Вместе с Офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим Гааге. Ответственность неизбежна", – рассказал министр в Twitter.
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Россия обстреляла детский дом в Ворзеле
Один из снарядов попал в детский дом.
Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщают ведущие в прямом эфире Украина 24.
"Во время ведения боевых действий допустили попадание обломков, от, вероятно, систем залпового огня "ГРАД", в помещение детского дома в Ворзеле (Киевская область), в котором пребывало около 50 детей", – сказала она.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ситуация в Украине
- В Виннице задержали диверсанта из России, подложившего бомбу в подземном пешеходном переходе.
- Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Хмельнике Винницкой области 25 февраля около 12:00 диверсанты вступили в бой с МВД. Гончаренко рассказал, что два диверсанта пытаются убежать. Однако не удастся, потому что их ищет вся община.
- В Харькове снаряд Российской Федерации попал в жилой дом в спальном районе.
- Кроме того, мэр города Мариуполь заявил, что наши войска уничтожили колонну из 22 российских танков, идущих из Павлополя.