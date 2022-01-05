Жодного пострілу. На Донбасі вже більше доби зберігається "тиша"

Доба на Донбасі минула без обстрілів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомили у пресслужбі ООС.

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Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Ситуація попередньої доби

3 січня з боку бойовиків на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Поранено українського військовослужбовця.

Де стріляли?

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У бік Світлодарська відкривали вогонь із автоматичних та протитанкових гранатометів.

У напрямку Лебединського стріляли зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів стріляли з автоматичних верстатних гранатометів.

Бойовики посилюють позиції

За даними української розвідки, за період новорічних свят бойовики на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії розмежування та збільшили кількість снайперських пар.

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