Нова хвиля COVID-19: вчора українці встановили рекорд по кількості викликів "швидкої" за добу

Вчора швидка виїжджала на виклики українців рекордну кількість разів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 10 жовтня кількість звернень за номером 103 сягнула рекордних показників. До медиків звернулися понад 44 тисячі разів за добу.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Реклама

На цей же день припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

"У першу чергу це пов’язано із новою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19", – пояснили у МОЗ.

Коли треба викликати швидку при коронавірусу?

Звертатись за екстреною медичною допомогою потрібно при наявності конкретних станів та симптомів:

Реклама

Болі у грудній клітці

Задишці у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності

Сатурації менше ніж 92%

Порушенні свідомості.

Коли медики можуть відмовитися їхати на виклик?

При підозрі на COVID-19 висока температура тіла (більше 38 градусів) не є самою по собі підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.

"Проте, якщо разом із температурою є будь-який із вищевказаних симптомів, варто викликати бригаду екстреної медичної допомоги", – наголошують медики.

Диспетчер 103 здійснює опитування та при показах скерує найближчу вільну бригаду до пацієнта.

Реклама

"Якщо під час опитування буде встановлено, що пацієнт не потребує виїзду бригади, такому пацієнту нададуть пораду звернутися до сімейного лікаря чи проконсультує лікар телефоном", – додають у МОЗ.

Раніше ми писали: