Новий спалах COVID-19 в Україні неминучий – коли чекати і що говорять вчені

Коронавірус набирає обертів. Фото: колаж "Сьогодні"

Вчені Національної академії наук спрогнозували розвиток коронавірусу в Україні на початку жовтня. Кількість нових заражень перевищить 10 тисяч випадків.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук (НАН).

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Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 8100, 8326 протягом тижня 29 вересня – 5 жовтня 2021 року.

А 6-12 жовтня прогнозують 11599, 10002 нових випадки.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за останню добу виявили 9666 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 3114 випадків більше, ніж за попередню добу.

Всього інфекцію підтвердили у 2 411 622 осіб.

За минулу добу від COVID-19 померли 217 жителів України (всього – 56 080).

Вилікувати вдалося 2 251 352 інфікованих (3281- за останню добу).

Раніше ми повідомляли, в дитбудинку Луцька стався спалах COVID-19, госпіталізовані діти.

Також нагадаємо, чотири області України можуть потрапити до "помаранчевої" зони карантину.