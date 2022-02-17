Нові деталі про вторгнення РФ та підтримка України від Грузії — головні новини за ніч

Армія РФ може вторгнутися через Прип'ять, а грузини записали відео зі словами підтримки України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Розвідка США: Армія Росії вторгнеться через річку Прип'ять

Супутники американської розвідки зафіксували, як на території Білорусі за кілька кілометрів від кордону України з'явився понтонний міст, яким може піти військова техніка. Переправу через річку Прип'ять звели протягом останніх двох днів.

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Міст помітили із супутників/Фото: колаж: "Сьогодні"

Такого не було давно: в Україні за добу жодна людина не загинула у ДТП

В Україні вперше за багато років за добу не було зафіксовано жодного летального випадку у ДТП. За два дні кількість аварій скоротилася на 46%.

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що кількість летальних ДТП зменшилась/Фото: колаж: "Сьогодні"

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У РФ розповіли, коли можуть відвести війська від кордону з Україною

Посол Російської Федерації в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські війська поблизу України повернуться на свої звичні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має розпочатися також після завершення навчань у Білорусі.

Війська РФ можуть повернутися на свої звичні позиції вже скоро/Фото: колаж: "Сьогодні"

"Успіх України – це успіх Грузії": відомі грузини записали чуттєве відео на підтримку України

У Грузії відомі співаки, актори, спортсмени та політики записали відеона підтримку України через загрозу вторгнення Російської Федерації. Ролик супроводжував гімн нашої країни, а його учасники розмовляли виключно українською мовою.

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