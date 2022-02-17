Новые детали о вторжении РФ и поддержка Украины от Грузии — главные новости за ночь

Армия РФ может вторгнуться через Припять, а грузины записали видео со словами поддержки Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
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Разведка США: Армия России вторгнется через речку Припять
Спутники американской разведки зафиксировали, как на территории Беларуси в нескольких километрах от границы Украины появился понтонный мост, по которому может пойти военная техника. Переправу через речку Припять возвели в течение двух последних дней.
Такого не было давно: в Украине за сутки ни один человек не погиб в ДТП
В Украине впервые за многие годы в сутки не было зафиксировано ни одного летального случая в ДТП. За два дня число аварий сократилось на 46%.
В РФ рассказали, когда могут отвести войска от границы с Украиной
Посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские войска вблизи Украины вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отведение должно начаться также после завершения учений в Беларуси.
"Успех Украины — это успех Грузии": известные грузины записали чувственное видео в поддержку Украины
В Грузии известные певцы, актеры, спортсмены и политики записали видео в поддержку Украины из-за угрозы вторжения Российской Федерации. Ролик сопровождал гимн нашей страны, а его участники разговаривали исключительно на украинском языке.