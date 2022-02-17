"Успех Украины — это успех Грузии": известные грузины записали чувственное видео в поддержку Украины (видео)

Певцы, актеры, спортсмены и политики заверили, что будут всегда поддерживать нашу страну

В Грузии отметили, что верят в украинский народ и его способность противостоять России/Фото: скриншот, коллаж: "Сегодня"

В Грузии известные певцы, актеры, спортсмены и политики записали видео в поддержку Украины из-за угрозы вторжения Российской Федерации.

Ролик опубликовал грузинский телеканал Formula в Facebook

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На видео на фоне украинского флага к украинскому народу обратились актер и певец Вахтанг Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, шеф-повар Миша Авсаджанишвили, общественная активистка Татуша Арвеладзе, баскетболист Георгий Цинцадзе, режиссеры Кэти Мачавариаши и Салом Мшвилдадзе, телережиссер Михеил Гонгадзе, соучредитель Kyiv Art & Fashion Days Софо Чкония, участник детского "Евровидения" Нико Каджаия, учитель Ладо Абхазава, философ Леван Гамбашидзе, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, историк Юлон Гагошидзе и оператор Зураба Алавердашвили.

Они отметили, что верят в украинский народ и его способность противостоять России. При этом отметили, что Грузия всегда поддерживала украинцев и продолжит это делать.

"Успех Украины – это успех Грузии. Ваша победа – это наша победа, ваша свобода – это наша свобода… Да здравствует свободная Украина! Да здравствует свободная Грузия!", — говорится в обращении.

Ролик сопровождал гимн Украины, а его участники разговаривали исключительно на украинском языке.

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Поддержка Украины

Вчера, 16 февраля, украинские звезды поздравляли страну с Днем единения – датой, которую инициировал президент Владимир Зеленский. Сейчас к Украине обращены все взоры мира в связи с многочисленными новостями об угрозах вторжения РФ. И тем более ценны слова поддержки от тех влиятельных людей, которые не забывают родину и привлекают внимание к проблеме в контексте мировой общественности.

В очередной раз продемонстрировала поддержку Кэтрин Винник — канадская актриса с украинскими корнями и звезда сериала "Викинги". На своей странице у инстаграмм она опубликовала пост с такими важными для нас словами.

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