Нові сертифікати в "Дії" та шокуюча статистика смертності в Україні — головні новини за ніч

Українці можуть згенерувати нові COVID-сертифікати, а Держстат опублікував статистику смертності в нашій країні/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
У Дії з'явилися нові COVID-сертифікати: як їх згенерувати
У сервісі Дія з'явилася можливість згенерувати три нові сертифікати. Крім того, їх можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.
[IMAGE id=2519131; title=У сервісі з'явилися три нові документи/Колаж: "Сьогодні" ; blank]
Україна готується до кібератаки – ЗМІ назвали найнебезпечніші цілі для удару
Росія не лише накопичує свої війська на нашому кордоні, вона також готується до проведення масштабної кібератаки на енергетичну систему України та проти урядових веб-ресурсів.
Статистика лякає: Держстат опублікував дані про смертність в Україні
В Україні у жовтні цього року порівняно з минулим роком загальна смертність серед населення зросла на 25,8%. За місяць в країні померли 74 282 людини.
На Дніпропетровщині прогримів потужний вибух у багатоповерхівці
У понеділок, 20 грудня, у місті Кам'янське Дніпропетровської області стався вибух газу, який спровокував пожежу Внаслідок інциденту зруйновано дві квартири, постраждала одна людина.