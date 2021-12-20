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Статистика лякає: Держстат опублікував дані про смертність в Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 22:45
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Лише за жовтень 2021 року в країні померли 74 282 особи
З січня по жовтень цього року померли 562 137 людей/Колаж: "Сьогодні"
З січня по жовтень цього року померли 562 137 людей/Колаж: "Сьогодні"

В Україні у жовтні цього року у порівнянні з минулим роком загальна смертність серед населення зросла на 25,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Смертність

Загалом в Україні у період з січня по жовтень цього року померли 562 137 людей. У 2020 році за такий самий період померли 426 687 осіб. Лише за жовтень цього року померли 74 282 особи. При цьому у жовтні 2020-го ця кількість становила 59 047 осіб, що на 15 235 менше.

Народжуваність

В Україні впали показники народжуваності. Якщо у період з січня по жовтень цього року народилося 229 209 осіб, то за такий же період минулого року – 247 278 осіб.

Міграційний приріст

У 2021 році до жовтня міграційний приріст становив 15 473 особи, тоді як минулого року було на 8 621 менше, а саме 6 852 людини.

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Чисельність населення

На 1 листопада чисельність населення в Україні становила 41 270 899 осіб. Враховуючи смертність, народжуваність та міграційні процеси, кількість населення у нашій державі від початку року скоротилася на 317 455 осіб.

Статистика злочинності в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році — 335 000, серед них вбивств — 1326.

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