Новий рік із дощем? Синоптики дали свіжий прогноз на свята (карта)

Яка погода буде в Україні 31 грудня / Колаж "Сьогодні"

Новий рік українці зустрічатимуть без великих кучугур снігу, але з морозами. 31 грудня синоптики прогнозують вдень плюсову температуру у країні.

Про це повідомляють дані на Gismeteo.

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Чого чекати від погоди

Цього дня синоптики прогнозують опади у всіх регіонах. Переважно буде дощ зі снігом та хмарна погода. Сильні морози будуть уночі. На півдні України варто чекати на вітер.

Яка погода буде у Києві

У столиці буде сніг та хмарно. Вдень температура повітря опуститься до -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів покажуть 14 градусів морозу.

Погода в Києві на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

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Погода у Львові

У Львові 31 грудня буде дощ зі снігом. Вдень максимально температура повітря підніметься до 2 градусів вище за нуль. Вночі синоптики прогнозують -11 градусів.

Погода у Львові на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

Чого чекати у Харкові

У Харкові варто очікувати хмарну та вологу погоду. У місті буде дощ зі снігом та сильний вітер. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1, а вночі температура повітря буде -16 градусів.

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Погода в Харкові на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

Погода в Одесі

В Одесі буде найтепліше. Там вдень буде максимум +1, а от уночі температура повітря опуститься до 4 градусів морозу. Цілий день у місті йтиме дощ зі снігом, а іноді навіть визирне сонце.

Погода в Одесі на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

В Україні відступають морози

Сильні морози в Україні відступлять уже за кілька днів. У п'ятницю, 24 грудня, синоптики прогнозують плюсову температуру повітря.

Найтепліше буде на півдні. Там максимально стовпчики термометрів піднімуться до 9 градусів вище за нуль.

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