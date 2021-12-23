Новий рік із дощем? Синоптики дали свіжий прогноз на свята (карта)

Яка погода буде в Україні 31 грудня / Колаж "Сьогодні"
Новий рік українці зустрічатимуть без великих кучугур снігу, але з морозами. 31 грудня синоптики прогнозують вдень плюсову температуру у країні.
Про це повідомляють дані на Gismeteo.
Чого чекати від погоди
Цього дня синоптики прогнозують опади у всіх регіонах. Переважно буде дощ зі снігом та хмарна погода. Сильні морози будуть уночі. На півдні України варто чекати на вітер.
Яка погода буде у Києві
У столиці буде сніг та хмарно. Вдень температура повітря опуститься до -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів покажуть 14 градусів морозу.
Погода у Львові
У Львові 31 грудня буде дощ зі снігом. Вдень максимально температура повітря підніметься до 2 градусів вище за нуль. Вночі синоптики прогнозують -11 градусів.
Чого чекати у Харкові
У Харкові варто очікувати хмарну та вологу погоду. У місті буде дощ зі снігом та сильний вітер. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1, а вночі температура повітря буде -16 градусів.
Погода в Одесі
В Одесі буде найтепліше. Там вдень буде максимум +1, а от уночі температура повітря опуститься до 4 градусів морозу. Цілий день у місті йтиме дощ зі снігом, а іноді навіть визирне сонце.
В Україні відступають морози
Сильні морози в Україні відступлять уже за кілька днів. У п'ятницю, 24 грудня, синоптики прогнозують плюсову температуру повітря.
Найтепліше буде на півдні. Там максимально стовпчики термометрів піднімуться до 9 градусів вище за нуль.
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