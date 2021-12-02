Новий термін дії та жорстка перевірка. Розповідаємо все про COVID-сертифікати в Україні

В Україні потрібно носити з собою сертифікат про вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"
Тепер в Україні сертифікат вакцинації від коронавірусу потрібно обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф. Крім того, без цього документа не можна буде відпочити на гірськолижних курортах.
Все про COVID-сертифікати – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
В Україні змінили термін дії "жовтого" COVID-сертифікату
Бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Теж саме стосується відвідувачів. Про це на засіданні Кабміну сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Також змінено термін дії "жовтого" сертифікату. "Жовтий" підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Окремо зазначу, що представники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату чи перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифікату", – сказав Ляшко.
Для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів. Достатньо своїм додатком "Дія" зчитати код.
В Україні посилять перевірку сертифікатів вакцинації
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається найвищий рівень вакцинації проти COVID-19.
"За індикаторами Львівська та Луганська область вже виходять із "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – зазначив Ляшко.
Перевірка COVID-сертифікатів
В Україні продовжують перевіряти дотримання карантинних правил та виявляти підроблені COVID-документи. До рейдів залучено 14 тисяч людей особового складу.
За минулий тиждень було направлено документи про підозру 15 медичних працівників у скоєнні 38 кримінальних правопорушень. У роботі ще кілька десятків справ. Також проведено 13 обшуків у туристичних агенціях.
Посилення контролю
За підсумками селекторної наради дали завдання відповідним міністерствам та відомствам розробити заходи щодо посилення контролю за справжністю COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів.
В Україні запровадили обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"
Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібний обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Співробітники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти його візуальну наявність на вході до закладу: необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифіката", – сказав Ляшко.
Для зчитування не потрібно встановлювати додаткові програми, достатньо "Дії".
Після перевірки на смартфоні перевіряючого відображається статус сертифіката COVID: чинний або не чинний. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним.
"У разі відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів, власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень", – додав міністр.
Помилка генерації COVID-сертифіката або документ недоступний: що робити в таких випадках
Попри велику кількість успішно згенерованих COVID-сертифікатів у застосунку "Дія", продовжують фіксувати випадки, коли отримати онлайн документ не виходить.
Якщо запит на генерацію COVID-сертифіката був неуспішний через мобільний застосунок "Дія", спробуйте повторити його через портал "Дія" — https://diia.gov.ua. Якщо і портал відповів, що даних немає, потрібно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив щеплення. Він має перевірити внесену інформацію, а саме:
- ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.
- РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався "індивідуальний податковий номер" — ІПН);
- УНЗР — це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає провести цифрову ідентифікацію людини;
- дату народження як у паспорті/свідоцтві про народження;
- актуальний номер телефона, на якому можливо приймати і відсилати смс.
Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесені її, а не ваші РНОКПП та УНЗР. Крім того, варто попросити лікаря, щоб він перевірив, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу з профілем іншої людини.
Помилка генерації після запиту — що робити?
Якщо ви отримали статус "Помилка при генерації сертифіката" після запиту на COVID-сертифікат, то зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які згадувалися раніше.
"Сертифікат про вакцинацію недоступний" — чому таке може бути?
Якщо ви отримали одну або дві дози щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через портал "Дія" — https://diia.gov.ua/.
Ви робили щеплення не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення
Якщо вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України, сформувати COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, не є можливим. МОЗ нині працює над такою можливістю.
Номер партії вакцини помилковий
Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як помилкові й додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію і COVID-сертифікат.
Що робити, якщо сталася помилка?
Слід звернутися до технічної підтримки порталу та застосунку "Дія".
Підроблені сертифікати
- В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше підроблених сертифікатів щодо вакцинації.
- Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.
- Вже винесено перші вироки за підробку COVID-сертифікатів. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.
- У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19 – всі вважатимуть, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.
На гірськолижні курорти лише з COVID-сертифікатами
В Україні під час заселення до готелів на гірськолижних курортах зобов'язали пред'являти COVID-сертифікати.
Під час заселення до готелю на гірськолижному курорті необхідно мати один з документів:
- COVID-сертифікат
- Негативний ПЛР-тест
- Довідку про одужання від коронавірусу
Відповідно до оновлених правил, перевірка документів проводитиметься під час купівлі або обміну абонементу на гірськолижне катання та гірськолижне спорядження у спеціально організованих центрах.
Також рекомендується видавати туристам спеціальні значки, щоб не довелося повторно пред'являти документи.
Крім того, туристи зобов'язані носити захисні маски у закритих приміщеннях та пред'являти COVID-документи на вимогу.