Новый срок действия и ужесточенная проверка. Рассказываем все о COVID-сертификатах в Украине

В Украине нужно носить с собой сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"
Теперь в Украине сертификат вакцинации от коронавируса нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф. Кроме того, без этого документа нельзя будет отдохнуть на горнолыжных курортах.
Все о COVID-сертификатах – читайте далее в материале "Сегодня".
В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата
Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или документа о выздоровлении). То же касается посетителей. Об этом на заседании Кабмина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Также изменен срок действия "желтого" сертификата. "Желтый" подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он составит 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Отдельно отмечу, что представители заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.
Для считывания не требуется дополнительных приложений или средств. Достаточно своим приложением "Дія" считать код.
В Украине ужесточат проверку сертификатов вакцинации
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что четвертую неделю подряд в Украине сохраняется наиболее высокий уровень вакцинации против COVID-19.
"По индикаторам Львовская и Луганская области уже выходят из "красного" уровня эпидемической опасности", — отметил Ляшко.
Проверка COVID-сертификатов
В Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов. К рейдам привлечены 14 тысяч человек личного состава.
За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе еще несколько десятков дел. Также проведено 13 обысков в туристических агентствах.
Усиление контроля
По итогам селекторного совещания была поставлена задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать меры по усилению контроля достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.
В Украине ввели обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"
Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сотрудники заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведения: необходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.
Для считывания не нужно устанавливать дополнительные приложения, достаточно "Дії"
После проверки на смартфоне проверяющего отображается статус COVID-сертификата: действующий или не действующий. Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным.
"В случае отсутствия у посетителей и сотрудников необходимых документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен", — добавил министр.
Ошибка генерации COVID-сертификата или документ недоступен: что делать в таких случаях
Несмотря на большое количество успешно сгенерированных COVID-сертификатов в приложении "Дія", фиксируются случаи, когда получить документ онлайн не получается.
Если запрос на генерацию COVID-сертификата был неуспешен через мобильное приложение "Дія", попробуйте повторить его через портал "Дія" — https://diia.gov.ua. Если и портал ответил, что данные отсутствуют, нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививку. Он должен проверить внесенную информацию, а именно:
- ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах.
- РНУКПП (укр. – РНОКПП, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, который ранее назывался "индивидуальный налоговый номер" — ИНН);
- УНЗР — это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий провести цифровую идентификацию человека;
- дату рождения как в паспорте/свидетельстве о рождении;
- актуальный номер телефона, на котором возможно принимать и отсылать СМС.
Если у вас есть ребенок в возрасте до 18 лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНУКПП и УНЗР. Кроме того, стоит попросить врача, чтобы он проверил, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.
Ошибка генерации после запроса — что делать?
Если вы получили статус "Ошибка при генерации сертификата" после запроса COVID-сертификата, то обратитесь к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививки, с запросом проверить ваши персональные данные, которые упоминались ранее.
"Сертификат о вакцинации недоступен" — почему такое может быть?
Если вы получили одну или две дозы прививки, то обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Рекомендуется обновить мобильное приложение, после этого отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал "Дія" — https://diia.gov.ua/.
Вы вакцинировались не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку
Если вакцинация против COVID-19 была сделана за пределами Украины, сформировать COVID-сертификат, который бы учел выполненную вами вакцинацию, не представляется возможным. Минздрав сейчас работает над такой возможностью.
Номер партии вакцины ложный
Вам нужно обратиться к врачу, который провел прививки и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесенные данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки. Без такого действия вы не сможете получить международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат.
Что делать, если произошла ошибка?
Необходимо обратиться в техническую поддержку портала и приложения "Дія".
Поддельные сертификаты
- В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации.
- Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.
- Уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.
- В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19 – все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.
На горнолыжные курорты только с COVID-сертификатами
В Украине при заселении в гостиницы на горнолыжных курортах обязали предъявлять COVID-сертификаты.
При заселении в отель на горнолыжном курорте необходимо иметь с собой один из документов:
- COVID-сертификат
- Отрицательный ПЦР-тест
- Справку о выздоровлении от коронавируса
Согласно обновленным правилам, проверка документов будет проводиться во время покупки или обмена абонемента на горнолыжное катание и горнолыжное снаряжение в специально организованных центрах.
Также рекомендуется выдавать туристам специальные значки, чтобы им не пришлось повторно предъявлять документы.
Кроме того, туристы обязаны носить защитные маски в закрытых помещениях и предъявлять COVID-документы по требованию.