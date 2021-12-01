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В Україні посилили карантин на гірськолижних курортах: нові правила

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
1 грудня, 16:30
В закладинки
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Туристи зобов'язані носити захисні маски у закритих приміщеннях та пред'являти COVID-документи під час вимоги
Сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу потрібно брати на відпочинок в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу потрібно брати на відпочинок в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні під час заселення у готелі на гірськолижних курортах зобов'язали пред'являти COVID-сертифікати.

Про це свідчить постанова головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

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Тепер лише з COVID-сертифікатами

Під час заселення в готель на гірськолижному курорті необхідно мати один з документів:

  • COVID-сертифікат
  • Негативний ПЛР-тест
  • Довідку про одужання від коронавірусу

Відповідно до оновлених правил, перевірка документів проводитиметься під час купівлі або обміну абонементу на гірськолижне катання та гірськолижне спорядження у спеціально організованих центрах.

Також рекомендується видавати туристам спеціальні значки, щоб не довелося повторно пред'являти документи.

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Крім того, туристи зобов'язані носити захисні маски у закритих приміщеннях та пред'являти COVID-документи під час вимоги.

Усього два щеплення від коронавірусу отримали 13 320 530 осіб / Колаж "Сьогодні"
Усього два щеплення від коронавірусу отримали 13 320 530 осіб / Колаж "Сьогодні"

Обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"

Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібно обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф.

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"Співробітники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти його візуальну наявність на вході до закладу, необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифіката", — повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Для зчитування не потрібно встановлювати додаткові програми, достатньо "Дії".

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