Потрібні конкретні дії – в Офісі президента прокоментували зустріч Байдена і Меркель

Підсумки переговорів президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель підтверджують те, що США і Німеччина усвідомлюють небезпеку спроб керівництва РФ збільшити тиск на Україну. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє УНІАН.

Подоляк наголосив, що в Офісі президента констатують відсутність будь-яких негативних сигналів для України.

"За підсумками зустрічі були зроблені заяви, які в цілому відповідають попереднім позиціям сторін і при цьому підтверджують те, що і США, і Німеччина усвідомлюють небезпеку спроб керівництва Росії збільшити тиск на Україну та інші держави Центральної та Східної Європи", – сказав він.

Також в Офісі президента відзначають, що будь-які сигнали і заяви представників США і Німеччини не можуть зняти ту загрозу, яка об'єктивно існує через спроби Росії використовувати газ як політичну зброю в Європі вже на новому рівні – набагато небезпечнішому, ніж це було в попередні роки.

"Потрібні конкретні дії і рішення щодо проєкту "Північний потік – 2", які будуть втілювати на практиці принципи, декларовані представниками США і Німеччини. Робота над виробленням таких дій і рішень триває на всіх рівнях між Києвом, Берліном, Брюсселем і Вашингтоном, і ми очікуємо візиту президента України Володимира Зеленського в США для конкретизації такої роботи на вищому рівні українсько-американських відносин", – додав радник глави Офісу президента.

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Як відомо, президент США Джо Байден під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками переговорів 15 липня у Вашингтоні заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

Своєю чергою канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що газопровід "Північний потік – 2" не повинен стати заміною транзиту газу через Україну.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом може відбутися в кінці липня або на початку серпня.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорили майбутній візит Зеленського у США.

Крім того, колишній спецпредставник Держдепу по Україні Курт Волкер озвучив головну мету Зеленського перед візитом до Байдена.