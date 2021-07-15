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Коли Зеленський зустрінеться з Байденом? Що кажуть в Офісі президента

15 липня 2021 19:25

Інна Золотухіна , Богдан Приходько

У Білому домі чекають візит Володимира Зеленського

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: колаж "Сьогодні"

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом може відбутися в кінці липня або на початку серпня. Про це сайту "Сегодня" повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у четвер, 15 липня.

"Президент прибуде в США в кінці липня – напочатку серпня. Це спочатку передбачалося. Так і буде! Плюс – мінус кілька днів", – сказав нам радник Андрія Єрмака .

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Раніше у Вашингтоні заявили, що точна дата візиту президента України Володимира Зеленського в США все ще невідома.

"Ми ніколи не уточнюється, в якому місяці це відбуватиметься , І все ще очікуємо візиту президента Зеленського в Білий дім цього літа, але поки не можемо оголосити дату ", – говорилося в повідомленні білого дому .

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорили майбутній візит Зеленського в США .

Крім того, колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер озвучив головну мету Зеленського перед візитом до Байдена.

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