Українська
$ 27,3
32,25
  1. Последние новости Украины

Когда Зеленский встретится с Байденом? Что говорят в Офисе президента

15 июля 2021 19:25

Инна Золотухина , Богдан Приходько

В Белом доме ожидают визит Владимира Зеленского

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом может состояться в конце июля или начале августа. Об этом сайту "Сегодня" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в четверг, 15 июля.

"Президент прибудет в США в конце июля – начале августа. Это изначально предполагалось. Так и будет! Плюс – минус несколько дней", – сказал нам советник Андрея Ермака.

Реклама

Ранее в Вашингтоне заявили, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США все еще неизвестна.

"Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет происходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", – говорилось в сообщении Белого дома.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит Зеленского в США.

Кроме того, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер озвучил главную цель Зеленского перед визитом к Байдену.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату
Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату "похолодания"Украина
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словамиУкраина
Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией (обновлено)
Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией (обновлено)Украина
Одним абзацем. Все, что нужно знать об отставке Авакова
Одним абзацем. Все, что нужно знать об отставке АваковаУкраина
Карантин закончился? Почему должники по коммуналке стали получать квитанции со
Карантин закончился? Почему должники по коммуналке стали получать квитанции со "штрафами"Экономика
Экс-глава ОП Богдан пошло пошутил об отставке Авакова и его
Экс-глава ОП Богдан пошло пошутил об отставке Авакова и его "Честь имею"Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять