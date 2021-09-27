Оновлення положення про військову службу в ЗСУ: що зміниться для українців

Документ передбачає введення первинного військового звання для щойно призваних осіб - рекрута. Колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в положення про проходження українцями військової служби в Збройних силах України. Глава держави підписав відповідний указ.

Про це повідомляє Офіс президента.

Що зміниться:

Своїм указом глава держави уточнив норму про укладення першого контракту з випускниками вищих військових навчальних закладів та курсів підготовки офіцерського складу. Документ визначає, що з курсантами ВНЗ і слухачами курсів, які не мають офіцерських звань, після успішного закінчення навчання (підготовки) на посадах осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу – строком на 5 років, а за спеціальностями льотного складу осіб офіцерського складу авіації – на 10 років.

Указ глави держави також визначає строк проходження військової служби. Він може бути продовжено за новим контрактом для рядових – на 3 роки, сержантам і старшинам – від 3 до 5 років.

Документ передбачає введення первинного військового звання для щойно призваних осіб – рекрута. Після прийняття присяги їм присвоюється звання рядового (матроса).

Для осіб офіцерського складу водиться первинне військове звання молодшого лейтенанта (раніше – лейтенанта, в окремих випадках – молодшого лейтенанта).

Указ президента також уточнює терміни вислуги у військовому званні, норми про чергове і дострокове присвоєння, звільнення з посад військовослужбовців і ряд інших положень.

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