Оновлені сертифікати та лише одна "жовта" область: все про ситуацію з COVID-19 в Україні

В країні триває спалах коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні залишилася лише одна "жовта" область, а в інших регіонах COVID-показники погіршилися. Висока захворюваність пов'язана з поширенням штаму "Омікрон". Крім цього, на небезпечний штам хворіє велика кількість дітей.
Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про те, яка ситуація із COVID-19 в Україні.
Статистика нових випадків зараження
За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 3 029 дітей та 864 медики.
Минулої доби госпіталізували 3 753 особи, зафіксували 265 летальних наслідків. Крім цього, одужали 19 943 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 501 182 особи, а смерть – 102 668.
Усього провели 18 993 661 ПЛР-тестування.
COVID-19 серед дітей
Збільшення інфікованих COVID-19 дітей в Україні пов'язано з тим, що зараз домінує штам "Омікрон". Про це розповів педіатр Антон Асонов.
За словами педіатра, в країні циркулює штам "Омікрон", він відрізняється від інших варіантів коронавірусу більш високою швидкістю розповсюдження. Тому педіатр радить робити тести на COVID-19 навіть за незначних проявів застуди.
"Це потрібно робити для того, щоб виявити — це коронавірус чи ні, чи небезпечна вона для дитини чи ні, чи буде дитина заражати інших членів сім'ї, для яких це може бути потенційно небезпечним", – заявив Асонов.
Як розповів Асонов, діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.
"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей" , – сказав педіатр.
Вакцинація населення
В Україні вже зробили понад 31 млн щеплень від COVID-19 від початку вакцинальної кампанії.
За добу 11 лютого в Україні 74 038 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 260 осіб, другу дозу – 32 286 осіб, додаткову дозу отримали 725 осіб, бустерну дозу – 20 767 осіб .
З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 особи, з них отримали першу дозу – 15 561 671 особу, отримали дві дози – 14 932 864 особи, отримали додаткову дозу – 23 353 особи, бустерну дозу – 553 617 осіб .
Усього провели 31 071 505 щеплень.
Щеплення від COVID-19 для дітей
Міністерство охорони здоров'я нагадало про правила вакцинації неповнолітніх від коронавірусу. В Україні діти можуть отримати щеплення Pfizer. Для цього необхідно звернутися до центрів вакцинації. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
"Нагадаю, що в Україні діти віком від 12 років можуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, на середину жовтня 2021 року вона (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком від 12 до 18 років. ", – наголосила чиновниця.
У МОЗ нагадали, що для імунізації дитини потрібно звернутися до центру вакцинації. Також із собою необхідно мати:
- свідоцтво про народження (дітям від 12 до 13 років) чи паспорт;
- ідентифікаційний код;
- згоду батька або опікуна (для дітей віком від 12 до 13 років).
Карантинні зони
Жовта:
- Полтавська область.
Червона:
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область.
Інші області та Київ входять до помаранчевої зони карантину.
Зміни у COVID-сертифікаті
Незабаром можуть відбутися суттєві зміни в електронних COVID-сертифікати. Так, анонсували один із варіантів нового дизайну. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі .
Федоров представив один із варіантів дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу в "Дії". там внизу додали емодзі та напис – Booster vaccine dose.
"Як вам такий дизайн сертифіката про бустер?" – написав у посту міністр.
Можливий новий дизайн бустерного сертифіката
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