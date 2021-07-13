В одному абзаці. Все, що потрібно знати про відставку Авакова

Арсен Аваков раптово повідомив про своє рішення покинути МВС, президент вже знайшов міністру заміну

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков раптово подав у відставку. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 13 липня.

Аваков подякував колегам за службу і опублікував неоднозначне фото. Міністр не назвав причину свого рішення, але співробітники МВС і депутати Верховної Ради повідомили свої версії події. Тим часом у парламентській фракції "Слуга народу" назвали ймовірних наступників Авакова. Також президент Зеленський запропонував свою кандидатуру на пост глави МВС. Як виявилося, президент бажає бачити в кріслі міністра внутрішніх справ нардепа від "Слуги народу", голову комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, Дениса Монастирського. Сам Монастирський відповів згодою на пропозицію очолити МВС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спокійно відреагував на заяву Авакова, зазначивши, що зміна членів уряду – це "нормальний еволюційний процес".

Заяву глави МВС про відставку незабаром повинні розглянути депутати Верховної Ради. Після відповідного засідання парламенту Аваков поступиться місцем новому міністру або ж залишиться в кріслі ще на кілька років.

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Нагадаємо, в червні глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив у тому, що до осені перестановок в уряді не планується, в тому числі не планувалася і відставка Авакова. Пізніше вже заступник голови МВС Антон Геращенко зазначав, що чутки про відставку міністра внутрішніх справ розпочалися 22 лютого 2014 року – за день до призначення. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито у Зеленського хочуть звільнити Авакова.

Сам же глава МВС раніше назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.