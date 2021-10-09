Окупанти 10 разів порушили "тишу" і поранили українського військового на Донбасі

На Донбасі 10 разів порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого мінського домовленостями озброєння.

Про це пише прес-центр ООС.

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"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли?

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Поблизу Троїцького окупанти вчинили обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

окупанти вчинили обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.

найманці двічі вели обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм. Біля Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети.

ворог застосував станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети. В сторону населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

На збройні провокації супротивника наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонено мінського домовленостями озброєння.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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