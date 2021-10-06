Окупанти на Донбасі 6 разів порушили "тишу", поранений український військовий

Окупанти обстрілюють українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 5 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресцентр ООС.

Реклама

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли?

В районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Новотошківського окупанти двічі здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики готують наступ

Розвідка попереджає: під виглядом перевезень майна для підготовки до зимового періоду до передових підрозділів бойовики приховано завозять додаткове озброєння та боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи.

Реклама

Крім того, зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, зокрема в артилерійських та мінометних підрозділах.

"Окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил", – кажуть українські розвідники.

Читайте також:

У Донецькій області знайшли схрон боєприпасів і вогнепальної зброї. Схованку зі зброєю виявили на території гаражного кооперативу Авдіївки.

На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки. Крім того, поранили двох українських військових.