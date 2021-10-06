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Окупанти на Донбасі 6 разів порушили "тишу", поранений український військовий

Юлія Гаврилюк
6 жовтня, 07:15
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції Збройних сил України

Окупанти обстрілюють українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 5 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресцентр ООС.

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"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли?

  • В районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Поблизу Новотошківського окупанти двічі здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
  • Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
  • У напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики готують наступ

Розвідка попереджає: під виглядом перевезень майна для підготовки до зимового періоду до передових підрозділів бойовики приховано завозять додаткове озброєння та боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи.

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Крім того, зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, зокрема в артилерійських та мінометних підрозділах.

"Окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил", – кажуть українські розвідники.

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