Бойовики посилили обстріли на Донбасі, поранений український військовий

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Бойовики знову порушують домовленості щодо припинення вогню на Донбасі. Український військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
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Бойовики знову порушують домовленості щодо припинення вогню на Донбасі. Український військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Новина доповнюється
5 жовтня 1991. Вітольд Фокін поїхав до Польщі на зустріч із Лехом Валенсою...Зануритись у той день
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