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Бойовики посилили обстріли на Донбасі, поранений український військовий

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
5 жовтня, 18:00
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Термінова новина
Термінова новина / Фото: Сьогодні

Бойовики знову порушують домовленості щодо припинення вогню на Донбасі. Український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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