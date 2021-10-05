Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный

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Боевики снова нарушают договоренности о прекращении огня на Донбассе. Украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .
Новость дополняется
Боевики снова нарушают договоренности о прекращении огня на Донбассе. Украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .
Новость дополняется
5 октября 1991. Витольд Фокин поехал в Польшу на встречу с Лехом Валенсой...Погрузиться в тот день
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