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Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 октября, 18:00
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/ Фото: Сегодня

Боевики снова нарушают договоренности о прекращении огня на Донбассе. Украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .

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