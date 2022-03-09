Нові удари з моря та будівництво польових трубопроводів – нові плани окупантів

Окупанти готуються атакувати з Чорноморського флоту та Каспійської флотилії / Фото: Колаж: Сьогодні

На 13-й день війни на території України російські окупанти знизили темпи наступальної операції. У більшості випадків вони завдавали ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Реклама

Основні зусилля спрямовують:

на оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;

створення сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ;

вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

За даними ЗСУ, окупанти розраховують на пальне для своєї техніки із заправок та сховищ нафтопродуктів. Також РФ планує створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території України, щоб перекачувати пальне з Білорусі.

Військові РФ продовжують зазнавати великих втрат:

Реклама

Їхня 14-та окрема бригада спеціального призначення втратила понад 400 військовослужбовців.

БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії відведено на територію РФ через втрату боєздатності.

Яка ситуація в регіонах

На Поліському напрямку противник продовжує утримувати раніше зайняті рубежі та захоплені населені пункти – Бородянку, Копилів, Бучу та Демидів. У районі Прип'яті перебувають до двох БТГр, окупанти займають оборону. У районі села Бузова, незважаючи на великі втрати, окупанти просунулися у бік Ясногородки.

противник продовжує утримувати раніше зайняті рубежі та захоплені населені пункти – Бородянку, Копилів, Бучу та Демидів. У районі Прип'яті перебувають до двох БТГр, окупанти займають оборону. У районі села Бузова, незважаючи на великі втрати, окупанти просунулися у бік Ясногородки. На Сіверському напрямку військові РФ не кидають спроб захопити Чернігів. Біля Глухова окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безуспішно. Для наступу у бік селища Козелець ворог намагається навести та утримувати понтонно-мостову переправу.

військові РФ не кидають спроб захопити Чернігів. Біля Глухова окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безуспішно. Для наступу у бік селища Козелець ворог намагається навести та утримувати понтонно-мостову переправу. На Слобожанському напрямку ворог безуспішно намагається блокувати Харків із півночі. Водночас війська РФ гатять по цивільній інфраструктурі, щоб залякати жителів. Триває бій за Ізюм. Противник наводить понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Берека.

ворог безуспішно намагається блокувати Харків із півночі. Водночас війська РФ гатять по цивільній інфраструктурі, щоб залякати жителів. Триває бій за Ізюм. Противник наводить понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Берека. На Донецькому напрямку противник продовжує наступ у бік Дніпра та Запоріжжя, щоб вийти на адмінкордони Донецької і Луганської обл. Ворог намагається захопити Маріуполь.

противник продовжує наступ у бік Дніпра та Запоріжжя, щоб вийти на адмінкордони Донецької і Луганської обл. Ворог намагається захопити Маріуполь. На Таврійському та Південному напрямках противник утримує Херсон, Енергодар, Василівку, нині проводить перегрупування сил для наступу в бік Запоріжжя. Силами трьох БТГр взяли під контроль Пологи.

противник утримує Херсон, Енергодар, Василівку, нині проводить перегрупування сил для наступу в бік Запоріжжя. Силами трьох БТГр взяли під контроль Пологи. Із Чорноморської та Азовської операційних зон очікуються удари по цивільних і військових об'єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Ситуація в Україні 8 березня

Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ.

Із Сум евакуйовано вже близько 3,5 тисячі людей, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

170 цивільних осіб, з яких 5 дітей, загинули на Харківщині від рук окупантів з початку війни. Лише за останню добу загинули 27 мешканців Харкова.

Реклама

Усі російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Під Києвом окупанти взяли у заручники журналістів із Великої Британії.