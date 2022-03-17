Окупанти обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань: є загиблі

Результат воєнного вторгнення Росії в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Декілька годин тому російські окупанти обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Дергачівської територіальної громади В'ячеслав Задоренко.

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Яка ситуація

За словами Задоренка, в результаті обстрілів загинуло щонайменше шість осіб, а дані про кількість травмованих з’ясовуються.

"Окупанти розбомбили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші громадські будівлі в центрі селища. Водночас об’єкти військової інфраструктури, яку загарбники розмістили в Козачій, а також російські військові, не постраждали. Касетні снаряди – це дуже небезпечна зброя, заборонена Дублінською конвенцією 2008 року. Саме ними вороги зараз бомблять Харків, Дергачі та багато інших міст України", – написав він.

Задоренко зазначив, що це свідчить про навмисну провокацію російських окупантів з метою звинуватити українську сторону, посіяти паніку та ненависть місцевого населення до ЗСУ.

Ситуація в Україні 17 березня

Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.

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Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.

Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.

Нагадаємо, російські окупанти не пропускають до міста Маріуполь гуманітарний конвой, який чекають жителі заблокованого міста.

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