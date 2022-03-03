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Окупанти обстріляли теплохід HELT під прапором Панами: він зник з радарів

Валентина Шаповал
3 березня, 14:59
Теплохід HELT отримав пробоїну нижче за ватерлінію, а о 12:18 пропав з радарів

Окупанти завдали удару за 20 миль від Одеси / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 3 березня, за 20 миль від Одеси російські військазавдали удару по теплоходу HELT під прапором Панами.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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"Теплохід "HELT" (прапор Панама) був обстріляний і отримав пробоїну нижче за ватерлінію.
Остання доповідь із судна: крен 70 градусів, сідаємо на плоти. 12:18 HELT зник з радарів", – йдеться у повідомленні.

Також російські літаки з'явилися над Затокою (Одеська область). Про це повідомляє Политика страны.

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Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
  • У Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
  • Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, попри обстріл російських нацистів.
  • Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
  • Російські окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
  • Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15-ти військовим. Деяким з них – посмертно.

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