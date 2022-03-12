Окупанти в Балаклії не пустили медиків до породіллі

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Російські окупанти в Балаклії Харківської області не пустили медиків до породіллі.
Про це повідомив у себе в Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Що сталося
За словами Геращенка, у 18-річної українки з Балаклії почалися пологи, але російські військові не пропустили до неї медиків через блокпост.
Як зазначається, на допомогу породіллі прийшов місцевий фельдшер.
"Під обстрілами народилася здорова дівчинка. Пізніше дівчину з немовлям вдалося госпіталізувати завдяки медикам з іншого району Харківської області. Все, що вони (окупанти. – Ред.) вміють, – це вбивати, руйнувати та грабувати. Невже немає нічого святого у них?" – написав Геращенко.
Нагадаємо, СБУ перехопила розмови окупантів у Харкові. Стало відомо, що їм дали команду стріляти в цивільних.