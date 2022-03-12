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СЬОГОДНІ Новини України

Вторгнення Росії, день 17-й. Загроза вибуху на ЧАЕС, величезні втрати окупантів та нові санкції – онлайн

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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12 березня, 04:45
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Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні та знову використовує ядерний шантаж – головні події за 12 березня
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові вже 17 днів захищають країну від російських окупантів. Путінські війська готують чергові провокації на ЧАЕС – експерти вже попереджають, що це "ігри з вогнем", які можуть стати трагедією для всього світу. Тим часом Росія отримала чергові санкції від США за напад на Україну.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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12 березня

02:36 ПВК Вагнера почала вербувати всіх підряд, хто готовий вирушити воювати в Україні у складі окупаційних військ.

Один із найманців, який нещодавно перебував поблизу кордону Росії та України, а зараз повернувся додому, розповів журналістам ВВС, що в пункті вербування в Молькіно під Краснодаром "набирають усіх підряд".

"Саме тих, хто з косяками, саме тих, хто з чорних списків", – сказав найманець.

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01:54 Голова Луганської ОДА опублікував тривожну новину – окупанти захопили 70% території Луганської області Ворог уже підключає на окупованих територіях своє телебачення, щоб "промивати" мізки людям.

01:30 ВСУ знищили колону військової техніки окупанта у Чугуївському районі Харківської області. Проте кілька ворогів, покинувши техніку, втекли до лісу.

01:27 Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Основні тези:

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  • Україна готова й надалі просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони й куди повинні тримати шлях.
  • Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя і забезпечити повну безпеку всім главам громад всієї нашої держави: "Викрадення мера Мелітополя – це військовий злочин проти демократії. Я запевняю, про це дізнаються 100% людей у всіх демократичних країнах і дії російських окупантів будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ".
  • 11 березня російські окупанти зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Однак, незважаючи на це, вдалося врятувати 7 144 особи – з Енергодару, Бучі, Гостомеля та Козаровичів.
  • Маріуполь так і залишається заблокованим російськими окупантами. Ворожі війська не пропустили до міста нашу допомогу і продовжують катувати наших людей.
  • Кількість полонених окупантів досягла вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні Уряд створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

01:26 У Генштабі підбили підсумки 16-го дня війни. Окупанти продовжують наступальну операцію та обстріляли прикордонні населені пункти у Білорусі, щоб втягнути у війну ще й цю країну.

Крім того, окупанти за допомогою бомбардувальників Ту-95 випустили крилаті ракети повітряного базування по містах Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ. Для цього використовували не менше шести літаків та 10 крилатих ракет.

00:54 Жорстокі вчинки окупантів не закінчилися – військові РФ обстріляли онкологічну лікарню у Миколаєві. Про жертв поки що нічого невідомо.

00:44 Високопосадовець із оборони США похвалив Україну за "креативну" організацію повітряної оборони від агресора. За його словами, українці "з великим успіхом" використовують ракети класу "земля-повітря" проти російських військ.

00:12 На одному з блокпостів затримали депутата фракції "Слуга народу" Олександра Куницького, пише "Українська правда". Депутата зупинили, оскільки він начебто знімав на камеру блокпост, що заборонено.

00:03 США запровадили нові санкції проти Росії – запровадили персональні санкції проти деяких росіян, а також заборону імпорту алкоголю.

"Запроваджуємо санкції проти 12 членів Держдуми, запроваджуємо новий контроль над експортом предметів розкоші зі США та запроваджуємо заборону на імпорт російського алкоголю, морепродуктів та непромислових алмазів", – повідомляється на сторінці у твіттері Держдепартаменту США.

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