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Оккупанты готовят провокации на ЧАЭС. Разведка назвала два варианта (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 марта, 03:57
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Враг использует ядерный шантаж
РФ не в первый раз использует ядерный шантаж/Фото: коллаж: "Сегодня"
РФ не в первый раз использует ядерный шантаж/Фото: коллаж: "Сегодня"

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Будинов рассказал, что Россия готовит провокации на ЧАЭС.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Подробности

Будинов отметил, что РФ не в первый раз использует ядерный шантаж. Уже было два случая.

"Умышленный обстрел энергоблоков Запорожской АЭС, это довольно известная история. Нанесение ракетного удара по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор. Это все преследует цель устрашения. Теперь, когда российское руководство понимает, что их планы об очень быстрой военной компании провалились, они снова переходят к ядерному шантажу. По нашим данным, они готовят определенные провокации на территории ЧАЭС. Еще раз предупреждаю, чтобы они там не сделали — будет чистой воды ядерный терроризм, экоцид, и страшная экологическая катастрофа, которая покроет по своим масштабам как Европу, так и Россию. Пострадают все, в том числе Беларусь. Беларусь и Украина больше всего, а дальше — в какую сторону будет дуть ветер в этот момент.", — сказал Будинов.

По данным разведки, РФ сейчас имеет два варианта ядерного шантажа.

"Масштабное поджигание радиоактивных лесов. Поднимется сразу радиоактивная туча и пойдет куда дует ветер. Применение артиллерии по ядерному хранилищу, результат будет тот же. При этом, что в первом, что во втором случае руководство РФ должно обвинить в этом Украину", — отметил Будинов.

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Обстрел ядерного объекта в Харькове

Российские оккупанты атаковали Харьковский физико-технический институт, где находится экспериментальный ядерный реактор. В результате начался пожар в соседнем общежитии.

Как отметили в Госатомрегулировании, в институте размещена ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов". После инцидента его обесточили.

В результате обстрела поврежден фасад здания.

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