Окупанти готують провокації на ЧАЕС. Розвідка назвала два варіанти (відео)

Ворог використовує ядерний шантаж

РФ не вперше використовує ядерний шантаж/Фото: колаж: "Сегодня"

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Будинов розповів, що Росія готує провокації на ЧАЕС.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Будинок зазначив, що РФ не вперше використовує ядерний шантаж. Уже було два випадки.

"Умисний обстріл енергоблоків Запорізької АЕС, це досить відома історія. Завдання ракетного удару по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор. Це все має на меті залякування. Тепер, коли російське керівництво розуміє, що їхні плани про дуже швидку військову компанію провалилися, вони знову переходять до ядерного шантажу. За нашими даними, вони готують певні провокації на території ЧАЕС. Ще раз попереджаю, щоб вони там не зробили — буде чистої води ядерний тероризм, екоцид, і страшна екологічна катастрофа, яка покриє за своїми масштабами як Європу, так і Росію. Постраждають всі, в тому числі Білорусь. Білорусь і Україна найбільше, а далі — в який бік буде дути вітер в цей момент", — сказав Будинов.

За даними розвідки, РФ нині має два варіанти ядерного шантажу.

"Масштабне підпалювання радіоактивних лісів. Підніметься відразу радіоактивна хмара і піде куди дме вітер. Застосування артилерії по ядерному сховищу, результат буде той же. При цьому, що в першому, що в другому випадку керівництво РФ має звинуватити в цьому Україну", — зазначив Будинов.

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Обстріл ядерного об'єкта в Харкові

Російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, де перебуває експериментальний ядерний реактор. У результаті почалася пожежа у сусідньому гуртожитку.

Як зазначили в Держатомрегулюванні, в інституті розміщено ядерну установку "Джерело нейтронів, засноване на підкритичному збірнику, керованому лінійним прискорювачем електронів". Після інциденту його знеструмили.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі.

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