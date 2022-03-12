Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Окупанти готують провокації на ЧАЕС. Розвідка назвала два варіанти (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 березня, 03:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ворог використовує ядерний шантаж
РФ не вперше використовує ядерний шантаж/Фото: колаж: "Сегодня"
РФ не вперше використовує ядерний шантаж/Фото: колаж: "Сегодня"

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Будинов розповів, що Росія готує провокації на ЧАЕС.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

Деталі

Будинок зазначив, що РФ не вперше використовує ядерний шантаж. Уже було два випадки.

"Умисний обстріл енергоблоків Запорізької АЕС, це досить відома історія. Завдання ракетного удару по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор. Це все має на меті залякування. Тепер, коли російське керівництво розуміє, що їхні плани про дуже швидку військову компанію провалилися, вони знову переходять до ядерного шантажу. За нашими даними, вони готують певні провокації на території ЧАЕС. Ще раз попереджаю, щоб вони там не зробили — буде чистої води ядерний тероризм, екоцид, і страшна екологічна катастрофа, яка покриє за своїми масштабами як Європу, так і Росію. Постраждають всі, в тому числі Білорусь. Білорусь і Україна найбільше, а далі — в який бік буде дути вітер в цей момент", — сказав Будинов.

За даними розвідки, РФ нині має два варіанти ядерного шантажу.

"Масштабне підпалювання радіоактивних лісів. Підніметься відразу радіоактивна хмара і піде куди дме вітер. Застосування артилерії по ядерному сховищу, результат буде той же. При цьому, що в першому, що в другому випадку керівництво РФ має звинуватити в цьому Україну", — зазначив Будинов.

Реклама

Обстріл ядерного об'єкта в Харкові

Російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, де перебуває експериментальний ядерний реактор. У результаті почалася пожежа у сусідньому гуртожитку.

Як зазначили в Держатомрегулюванні, в інституті розміщено ядерну установку "Джерело нейтронів, засноване на підкритичному збірнику, керованому лінійним прискорювачем електронів". Після інциденту його знеструмили.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі.

Реклама

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вибух неминучий? Чому знеструмлена ЧАЕС – небезпека для всієї Європи Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти