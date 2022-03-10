"ЧАЕС може стати об'єктом шантажу". Подоляк закликав світ видавити окупантів з України

МАГАТЕ перестало отримувати обов'язкові дані з моніторингової системи безпеки

Окупанти тримають в заручниках Чорнобильську АЕС. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація у Чорнобилі, яка склалася станом на 15-й день війни, дуже небезпечна. Через дії окупантів там припинено стабільне енергопостачання. Це загроза для всієї Європи та для самої Росії.

Таку заяву зробив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 10 березня.

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Він пояснив, чому не здивований атакою російських військ на ядерні об'єкти України.

"В принципі, якщо росіяни розпочали війну за підкорення сусідів у дусі воєн середньовіччя, то в такій ідейній рамці абсолютно немає місця сучасній науці, сучасній інфраструктурі. Тому не дивно, що вони стріляють по атомних блоках, ведуть бої на майданчиках ядерних об'єктів, ламають енергопостачання . Всі ці об'єкти їм не зрозумілі й можуть бути використані як об'єкти шантажу", – сказав Подоляк.

Він нагадав, що МАГАТЕ перестало отримувати обов'язкові дані з моніторингової системи безпеки.

"Якщо раніше у світової спільноти під рукою завжди була картинка того, що відбувається на ЧАЕС, то зараз ніхто не розуміє, що там відбувається. І якщо це так, значить, світ має набагато сильніше тиснути на Росію, щоби буквально видавити окупантів з України. Чим довше російські війська перебувають на території нашої країни, тим більше ці люди із середньовіччя створять проблем для всіх у Європі й для себе", – додав Подоляк.

Ситуація в Чорнобильській зоні

24 лютого росіяни захопили Чорнобильську атомну станцію. Персонал станції перебуває в заручниках. Про це повідомила радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що після жорстокого бою наш контроль над Чорнобильським майданчиком втрачено.

"Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні", – сказав він.

Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.

9 березня стало відомо, що єдину лінію електропостачання ЧАЕС і всі її ядерні об'єкти, контрольовані російською армією, пошкоджено. Як результат, ЧАЕС знеструмлено. Резервні дизель-генератори зможуть забезпечити живлення ЧАЕС та її об'єктів протягом 48 годин.

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Сьогодні стало відомо, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами.

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