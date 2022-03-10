Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"ЧАЕС може стати об'єктом шантажу". Подоляк закликав світ видавити окупантів з України

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 10:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
МАГАТЕ перестало отримувати обов'язкові дані з моніторингової системи безпеки
Окупанти тримають в заручниках Чорнобильську АЕС.
Окупанти тримають в заручниках Чорнобильську АЕС. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація у Чорнобилі, яка склалася станом на 15-й день війни, дуже небезпечна. Через дії окупантів там припинено стабільне енергопостачання. Це загроза для всієї Європи та для самої Росії.

Таку заяву зробив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 10 березня.

Реклама

Він пояснив, чому не здивований атакою російських військ на ядерні об'єкти України.

"В принципі, якщо росіяни розпочали війну за підкорення сусідів у дусі воєн середньовіччя, то в такій ідейній рамці абсолютно немає місця сучасній науці, сучасній інфраструктурі. Тому не дивно, що вони стріляють по атомних блоках, ведуть бої на майданчиках ядерних об'єктів, ламають енергопостачання . Всі ці об'єкти їм не зрозумілі й можуть бути використані як об'єкти шантажу", – сказав Подоляк.

Він нагадав, що МАГАТЕ перестало отримувати обов'язкові дані з моніторингової системи безпеки.

"Якщо раніше у світової спільноти під рукою завжди була картинка того, що відбувається на ЧАЕС, то зараз ніхто не розуміє, що там відбувається. І якщо це так, значить, світ має набагато сильніше тиснути на Росію, щоби буквально видавити окупантів з України. Чим довше російські війська перебувають на території нашої країни, тим більше ці люди із середньовіччя створять проблем для всіх у Європі й для себе", – додав Подоляк.

Ситуація в Чорнобильській зоні

24 лютого росіяни захопили Чорнобильську атомну станцію. Персонал станції перебуває в заручниках. Про це повідомила радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

Реклама

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що після жорстокого бою наш контроль над Чорнобильським майданчиком втрачено.

"Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні", – сказав він.

Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.

9 березня стало відомо, що єдину лінію електропостачання ЧАЕС і всі її ядерні об'єкти, контрольовані російською армією, пошкоджено. Як результат, ЧАЕС знеструмлено. Резервні дизель-генератори зможуть забезпечити живлення ЧАЕС та її об'єктів протягом 48 годин.

Реклама

Сьогодні стало відомо, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 15-й. Обстріли Маріуполя та Охтирки, втрати окупантів та загрози з АЕС – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти