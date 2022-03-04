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СЬОГОДНІ Новини України

Чи легко зруйнувати українську АЕС під час війни – думка експерта

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 22:16
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Якщо буде пошкодження або вибух на АЕС, радіація дуже швидко може поширитись аж до російського Уралу
4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу АЕС у Європі / Колаж "Сьогодні"
4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу АЕС у Європі / Колаж "Сьогодні"

Українські АЕСперевіряли на міцність. Навіть під час військових дій їх не так просто зруйнувати. "Сьогодні" з'ясувала в експертів, наскільки надійним є захист атомних станцій в Україні після дикого випадку в Енергодарі вночі 4 березня. Там російські окупанти влаштували стрілянину та підпалили корпус Южно-Української АЕС.

"В історії використання атомної енергетики таке відбувається вперше, коли одна з країн, що ратифікувала Конвенцію МАГАТЕ, напала на атомну станцію іншої країни, яка також ратифікувала цю Конвецію. Щодо Запорізької АЕС, то це найбільша станція в Європі та третя у світі. Якщо ж говорити про загрози та масштаби, то атомні електростанції призначені для цивільного використання, а не військового. Догратися можна до досить серйозних наслідків. Радіоактивні речовини підуть туди, куди подує вітер. Радіація як вірус", – каже ексглава Держатомрегулювання Григорій Плачков.

За словами Плачкова, може бути достатньо однієї доби для того, щоб забруднення перейшли на значні території. Водночас інші експерти кажуть, що у разі пошкодження вибуху на АЕС радіація за швидкий час може поширитися аж до російського Уралу.

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"АЕС проектувалися так, що здатні витримати падіння легкомоторних повітряних суден, суден до 10 тонн. Щодо, наприклад, військових вертольотів з повним боєкомплектом – не хочеться цього перевіряти", – додав ексглава Держатомрегулювання.

Чи потрібно вживати йод для профілактики?

Григорій Плачков стверджує, що вживати йод для профілактики не можна.

"Не можна! Йод потрібно використовувати лише тоді і так, коли про це говорять відповідні служби. Тоді, коли для цього є рекомендації. За останніми довідками, радіоактивного викиду зараз немає", – каже Плачков.

Що горіло на ЗАЕС?

За словами ексглави Держатомрегулювання, пожежа була на території навчально-тренувального центру. На ЗАЕС їх два. На одному готують ремонтний персонал, на іншому – оперативний.

Запорізьку АЕС захопили окупанти

Вночі 4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу АЕС у Європі– Запорізьку. Внаслідок чого почалася пожежа.

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Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС військовим злочином.

"Напад на атомну електростанцію є військовим злочином. Путінський обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції робить ще один крок уперед у його царстві терору", – йдеться у заяві посольства США у Twitter.

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