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Легко ли разрушить украинскую АЭС во время войны – мнение эксперта

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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4 марта, 22:16
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Если будет повреждение или взрыв на АЭС, радиация за быстрое время может распространиться вплоть до российского Урала
4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую АЭС в Европе / Коллаж "Сегодня"
4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую АЭС в Европе / Коллаж "Сегодня"

Украинские АЭС проверяли на прочность. Даже во время военных действий их не так-то просто разрушить. "Сегодня" выяснила у экспертов, насколько надежна защита атомных станций в Украине после дикого случая в Энергодаре ночью 4 марта. Там российские оккупанты устроили стрельбу и подожгли корпус Южноукраинской АЭС.

"В истории использования атомной энергетики такое происходит впервые, когда одна из стран, ратифицировавших Конвенцию МАГАТЭ, напала на атомную станцию другой страны, которая также ратифицировала эту Конвецию. Что касается Запорожской АЭС, то это крупнейшая станция в Европе и третья в мире. Если же говорить об угрозах и масштабах, то атомные электростанции предназначены для гражданского использования, а не военного. "Доиграться" можно до достаточно серьезных последствий. Радиоактивные вещества направятся туда, куда подует ветер. Радиация как вирус", – говорит экс-глава Госатомрегулирования Григорий Плачков.

По словам Плачкова, может быть достаточно одних суток для того, чтобы загрязнения перешли на значительные территории. В то же время другие эксперты говорят, что в случае повреждения, взрыва на АЭС радиация за быстрое время может распространиться вплоть до российского Урала.

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"АЭС проектировались так, что способны выдержать падение легкомоторных воздушных суден, суден до 10 тонн. Что касается, например, военных вертолетов с полным боекомплектом – не хочется этого проверять", – добавил экс-глава Госатомрегулирования.

Нужно ли принимать йод для профилактики?

Григорий Плачков утверждает, что принимать йод для профилактики нельзя.

"Нельзя! Йод нужно использовать лишь в тех случаях и так, когда об этом говорят соответствующие службы. Тогда, когда для этого есть рекомендации. По последним справкам, радиоактивного выброса сейчас нет", – говорит Плачков.

Что горело на ЗАЭС?

По словам экс-главы Госатомрегулирования, пожар был на территории учебно-тренировочного центра. На ЗАЭС их два. На одном готовят ремонтный персонал, на другом – оперативный.

Запорожскую АЭС захватили оккупанты

Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую АЭС в Европе– Запорожскую. В результате чего начался пожар.

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Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.

"Нападение на атомную электростанцию является военным преступлением. Путинский обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции делает еще один шаг вперед в его царстве террора", – говорится в заявлении посольства США в Twitter.

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