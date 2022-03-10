"ЧАЭС может стать объектом шантажа". Подоляк призвал мир выдавить оккупантов из Украины

МАГАТЭ перестало получать обязательные данные из мониторинговой системы безопасности

Оккупанты держат в заложниках Чернобыльскую АЭС. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в Чернобыле, которая сложилась по состоянию на 15-й день войны, весьма опасна. Из-за действий оккупантов там прекращено стабильное энергоснабжение. Это угроза для всей Европы и для самой России.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 10 марта.

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Он объяснил, почему не удивлен атакой российских войск на ядерные объекты Украины.

"В принципе, если россияне начали войну за покорение соседей в духе войн средневековья, то в такой идейной рамке абсолютно нет места современной науке, современной инфраструктуре. Поэтому не удивительно, что они стреляют по атомным блокам, ведут бои на площадках ядерных объектов, ломают энергоснабжение. Все эти объекты им не понятны и могут быть использованы в качестве объектов шантажа", – сказал Подоляк.

Он напомнил, что МАГАТЭ перестало получать обязательные данные из мониторинговой системы безопасности.

"Ели раньше у мирового сообщества под рукой всегда была картинка того, что происходит на ЧАЭС, то сейчас никто не понимает, что там происходит. И если это так, значит, мир должен гораздо сильнее давить на Россию, чтобы буквально выдавить оккупантов из Украины. Чем дольше российские войска находятся на территории нашей страны, тем больше эти люди из средневековья создадут проблем для всех в Европе и для себя", – добавил Подоляк.

Ситуация в Чернобыльской зоне

24 февраля россияне захватили Чернобыльскую атомную станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой утрачен.

"Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня", – сказал он.

Вскоре в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.

9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и все ее ядерные объекты, контролируемые российской армией, повреждены. В результате ЧАЭС обесточена. Резервные дизель-генераторы смогут обеспечить питание ЧАЭС и ее объектов в течение 48 часов.

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Сегодня стало известно, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами.

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