Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"ЧАЭС может стать объектом шантажа". Подоляк призвал мир выдавить оккупантов из Украины

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 марта, 10:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
МАГАТЭ перестало получать обязательные данные из мониторинговой системы безопасности
Оккупанты держат в заложниках Чернобыльскую АЭС.
Оккупанты держат в заложниках Чернобыльскую АЭС. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в Чернобыле, которая сложилась по состоянию на 15-й день войны, весьма опасна. Из-за действий оккупантов там прекращено стабильное энергоснабжение. Это угроза для всей Европы и для самой России.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 10 марта.

Реклама

Он объяснил, почему не удивлен атакой российских войск на ядерные объекты Украины.

"В принципе, если россияне начали войну за покорение соседей в духе войн средневековья, то в такой идейной рамке абсолютно нет места современной науке, современной инфраструктуре. Поэтому не удивительно, что они стреляют по атомным блокам, ведут бои на площадках ядерных объектов, ломают энергоснабжение. Все эти объекты им не понятны и могут быть использованы в качестве объектов шантажа", – сказал Подоляк.

Он напомнил, что МАГАТЭ перестало получать обязательные данные из мониторинговой системы безопасности.

"Ели раньше у мирового сообщества под рукой всегда была картинка того, что происходит на ЧАЭС, то сейчас никто не понимает, что там происходит. И если это так, значит, мир должен гораздо сильнее давить на Россию, чтобы буквально выдавить оккупантов из Украины. Чем дольше российские войска находятся на территории нашей страны, тем больше эти люди из средневековья создадут проблем для всех в Европе и для себя", – добавил Подоляк.

Ситуация в Чернобыльской зоне

24 февраля россияне захватили Чернобыльскую атомную станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.

Реклама

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой утрачен.

"Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня", – сказал он.

Вскоре в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.

9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и все ее ядерные объекты, контролируемые российской армией, повреждены. В результате ЧАЭС обесточена. Резервные дизель-генераторы смогут обеспечить питание ЧАЭС и ее объектов в течение 48 часов.

Реклама

Сегодня стало известно, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день 15-й. Обстрелы Мариуполя и Ахтырки, потери оккупантов и угрозы с АЭС – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в сражение с тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Один из самых молодых комбатов Украины - ему 27.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять